Scommettiamo che per i saldi comprerai questo?

La stagione degli sconti è iniziata

È il cappotto, piuttosto che il parka il capo tendenza di questo inverno. Ne sono certi i negozianti di Varese che oggi, giovedì 5 gennaio, hanno aperto la stagione dei saldi.

Il periodo degli sconti inizia all’insegna del cauto ottimismo: la stagione è andata abbastanza bene. Così bene da aver quasi esaurito le scorte nei negozi di alta fascia e aver lasciato pochi capi negli altri.

Giacconi e piumini sembra siano stati sostituiti dai cappotti di lana anche se alcune marche rimangono una garanzia di calore per molti estimatori.

L’avvio della stagione scontata è iniziata con il centro cittadino molto animato: grande via vai di persone nei negozi, con una predilezione per quelli di intimo e per bambini.

Il ribasso medio proposto nei negozi è del 30% anche se in alcuni si è già arrivati al 50% : « Perché sono ormai davvero gli ultimi pezzi…».

Tra gli evergreen le camicie azzurre e le felpe modello a giacca o chiusi con cappuccio.

Ma i commercianti varesini conoscono i propri clienti?

Per metterli alla prova abbiamo chiesto ad alcuni di mostrarci l’articolo che, secondo il loro insindacabile parere, sarà quello più venduto ( o richiesto). In pochi hanno impiegato qualche minuto per scegliere: la stragrande maggioranza è andata a colpo sicuro.

Avranno ragione?

Ritorneremo a fine stagione per capire com’è andata.

Intanto, lo shopping può iniziare…. se non si è già concluso con le feste di Natale.