Scontro fra due auto sulla strada innevata

Foto varie

Foto di un lettore

Si è verificato un incidente stradale a Laveno Mombello tra due automobili nel primo pomeriggio di martedì 10 gennaio. Le auto si sono scontrate in via 25 aprile intorno alle 15.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell’area, e l’ambulanza per prestare soccorso ai feriti.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte alcune persone, tre delle quali sono state soccorse dal personale sanitario. Per due di loro si è reso necessario il ricovero in codice giallo.