Scontro tra auto in tarda serata, tre i feriti

L\'incidente di Cadrezzate

Sono tre i feriti dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di martedì 24 gennaio ad Olgiate Olona. Tre uomini di 33, 40 e 42 anni ricoverati in serie condizioni: due in codice giallo e uno in codice rosso trasportato all’ospedale di Legnano.

L’incidente, che ha coinvolto due automobili, è avvenuto intorno alle 23.30 in via Mentana. Sul posto sono accorse un’automedica e tre ambulanze per il ricovero dei feriti, oltre che i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.