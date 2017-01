Scontro tra due auto in A8. Tre feriti lievi

Scontro tra due auto nella serata di venerdì, intorno alle 21.30, sull’autostrada A8. All’altezza di Castronno, in direzione Varese, due vetture si sono scontrate mentre si stavano immettendo in autostrada.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti della polizia Stradale. Presenti anche i vigili del fuoco di Varese. Per permettere i soccorsi alle persone rimaste ferite è stata temporaneamente imposta l’uscita obbligatoria a Castronno fino alle 22.20 circa.

Tre le persone rimaste ferite, per fortuna in modo lieve e senza particolari conseguenze. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code in direzione del capoluogo.