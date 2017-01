Seconda raccolta per le popolazioni terremotate

Le foto di Italia Mondo

E’ in corso ad Induno Olona una raccolta di prodotti per le popolazioni terremotate. Ad organizzarla è Ferrario Vini, azienda storica del paese, che già nei mesi scorsi aveva organizzato un’iniziativa analoga.

Si raccolgono succhi di frutta, alimenti in scatola (fagioli, tonno ecc.), biscotti, passata di pomodoro, olio, latte a lunga conservazione, latte in polvere per neonati, caffè, zucchero, sale, merendine, posate, piatti e bicchieri di plastica e rotoli di carta tipo scottex.

I prodotti vengono raccolti presso la sede di Ferrario Vini, in via Pavia 104, a Induno Olona fino al giorno 23 febbraio.

La partenza del carico, che sarà consegnato personalmente dai promotori dell’iniziativa, è fissata per il giorno 25 febbraio.

Per maggiori informazioni chiamare il numero 329 9619120.