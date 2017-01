Sei mesi di tirocinio in Biblioteca con Giovani di Valore

arcisate - biblioteca comunale

Il progetto “Giovani di valore” è alla ricerca di un giovane che ami la lettura ed il contatto col pubblico per un tirocinio extracurriculare, da effettuarsi con il dispositivo della Garanzia Giovani, presso la biblioteca del Comune di Arcisate.

La persona (massimo 29 anni) deve essere neodiplomata preferibilmente liceale o neolaureata preferibilmente in materie umanistiche e residente nel comune di Arcisate.

Il tirocinio avrà la durata di 6 mesi a partire dal mese di febbraio 2017, per un monte ore complessivo di 36 ore settimanali: si offre un’indennità di partecipazione di 500 euro mensili.

Per informazioni o per inviare le candidature scrivere a: elena.olgiati@solidarietaeservizi.it

“Questa opportunità – spiegano i promotori dell’iniziativa – è offerta grazie al progetto Giovani di Valore: tra gli obiettivi c’è lo sviluppo di nuove relazioni tra gli attori sociali per facilitare l’incontro tra i giovani ed il mondo del lavoro, considerando le reciproche aspirazioni e necessità e sostenendo il coinvolgimento attivo dei giovani, oltre alla costruzione di una visione condivisa circa il futuro produttivo e il futuro lavorativo dei giovani del territorio”.

L’iniziativa è proposta nell’ambito di “Welfare in azione”, un progetto di Fondazione Cariplo, tra le realtà filantropiche più importanti del Varesotto con oltre 1000 progetti sostenuti ogni anno con 150 milioni di euro per il nonprofit e grandi sfide per il futuro.

Per informazioni sul progetto “Welfare in azione” scrivere a info@giovanidivalore.com e per restare aggiornati sulle varie proposte e iniziative è disponibile la pagina facebook @gdivalore