Serata contro il cyberbullismo

“Come non cadere nelle trappole della rete”. È il titolo dell’incontro organizzato dall’Amministrazione di Gavirate con il fine di sensibilizzare sul problema del “cyberbullismo”.

Venerdì 27 gennaio, con inizio alle 20.30 al teatro Garden di Via IN Novembre verrà proiettato il film “Disconnect” di Henry Alex Rubin. Si tratta di una serata pensata dal Gruppo Lavoro Cultura, in sinergia con la Scuola Secondaria di 1° “Carducci” di Gavirate. Al termine interverrà lo psicologo dottor Paolo Bozzato che parlerà di “Il bullo viaggia on line: prevenzione e intervento sul cyberbullismo”

La serata è indicata non solo ai ragazzi, ma anche a genitori, insegnanti e alla cittadinanza, al fine di incrementare sempre più la conoscenza e la consapevolezza dei pregi e dei difetti che le nuove tecnologie applicate ai social offrono. Occorre capire, infatti, che la vita sui social ha ripercussioni concrete nella vita delle persone.

Ingresso gratuito