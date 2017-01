Serata De Filippo al Teatro Nuovo

La Compagnia Teatrale “Il socco e la maschera” in scena al Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate, per una “Serata De Filippo”.

Uno spettacolo che ripropone le più belle e comiche invenzioni dei fratelli De Filippo (qui maggiori informazioni). Regia di Vincenzo La Camera

Appuntamento sabato 21 gennaio alle 21, al teatro di via Leopardi a Gallarate. Prenotazioni all’indirizzo mail teatronuovo@micgallarate.it oppure al n. 0331 245580.