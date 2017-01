Serie D: la 3a di ritorno in diretta

Foto varie di calcio

Terza di ritorno nel campionato di Serie D, avvincente e interessante sia per quanto riguarda il Girone A, sia il Girone B, quelli in cui militano le squadre del nostro territorio. Due i campi collegati quest’oggi e cioè il “Franco Ossola” e il “Carlo Speroni”, ma aggiornamenti arriveranno anche dagli altri terreni di gioco a partire da Caronno Pertusella; fischi di inizio alle 14,30. Nel live, offerto dalla catena “Da Moreno“, si può intervenire o scrivendo nello spazio commenti o usando – su Twitter e Instagram – gli hashtag #vareseinveruno, propatriacaravaggio o quello generico, #direttavn. Per collegarsi direttamente al live CLICCATE QUI.