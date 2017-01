Serie D: Lecco – Pro Patria in diretta dal “Rigamonti-Ceppi”

Varie tigrotti

Turno infrasettimanale per la Pro Patria, che scende in campo al “Rigamonti-Ceppi” di Lecco per il recupero della seconda giornata di ritorno del Girone B di Serie D. Potete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #leccopropatria e #direttavn via Instagram e Twitter.

Per visualizzare meglio la diretta CLICCATE QUI