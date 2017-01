Sessanta nuovi infermieri per l’ospedale

ospedale infermieri lettiga apertura

Sono poco più di mille i candidati che hanno superato il maxi concorso dell’ASST Sette Laghi. Iniziato lo scorso settembre per trovare tre figure specializzate da inserire a tempo indeterminato, se ne erano presentate quasi quattromila. Poi, la scrematura degli scritti, della prova pratica e, fine, dell’orale che ha portato a stilare la graduatoria.

L’azienda ospedaliera varesina, in effetti, ha bisogno ben più di 3 infermieri e, di fatti, al termine di questa luna fase concorsuale, che ha assorbito molte energie all’azienda e lasciato scoperti alcuni ruoli con gravi ripercussioni sull’intera organizzazione, la firma al contratto a tempo indeterminato verrà proposta a 147 infermieri. Solo 60 di loro entreranno effettivamente nell’organigramma mentre per gli altri si parla di “stabilizzazioni” cioè personale che già lavorare ma si è visto definire il contratto a tempo indeterminato.

Dove saranno dislocati? « È una risposta che sapremo esattamente alla fine della settimana – spiega il direttore dell’ASST Sette Laghi Callisto Bravi – nei prossimi giorni ci incontreremo per capire le esigenze. Certamente, la prima cosa che voglio sistemare è l’operatività dei reparti chirurgici che si sono ritrovati spesso a bloccare i ricoveri programmati per sostenere le attività del pronto soccorso. Quindi direi che parte del nuovo personale infermieristico servirà a riaprire letti di medicina e delle chirurgie. Ancora non so quanti perché dobbiamo mettere a posto anche situazioni critiche che si registrano all’ospedale di Tradate , piuttosto che nei presidi del Verbano. Ora dobbiamo fare le proposte di assunzioni. Quella lunga graduatoria, però, ci mette al riparo da nuove situazioni di gravi carenze».