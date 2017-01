Sessantuno morti in strada nel 2015, meno della metà sono automobilisti

Foto varie

I morti in incidenti stradali sono stati 61 nel 2015 in tutto il territorio della provincia di Varese e in una parte del comasco. Lo dicono i dati registrati dal report sulla mortalità redatto dall’ATS Insubria nella sezione che fotografa proprio il bilancio degli incidenti stradali.

Un bilancio che pende molto di più dalla parte dei decessi maschili, il 75,4% con 46 morti, che dalla casistica femminile, il 24,6% con 15 morte.

I MORTI PER INCIDENTI MENO DELLA MEDIA NAZIONALE

Nel complesso il tasso corrispondente è pari a 4,2 per 100.000 abitanti, inferiore a quello nazionale (5,6 – dato Istat 2015) e uguale a quello lombardo (4,8 – dato Istat 2015). L’età media è più elevata nel sesso femminile; la mediana è risultata 44,0 nei maschi e 41,0 nelle femmine.

