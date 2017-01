Settebello alla Manara, il programma della manifestazione

Bpm Sport Management - An Brescia 8-8

Arriverà alle 20.15 il fischio d’inizio per l’attesa partita Italia – Georgia nelle acque della Manara di Busto Arsizio. Un match, valido per la world league, che si svolgerà davanti ad una piscina pienissima, dal momento che l’evento è sold out da giorni.

IL PROGRAMMA – La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport 1, sul canale 57 del digitale terrestre oppure online seguendo questo link. Prima del match, comunque, è previsto un ricco pre-partita. Gli inni nazionali saranno cantati dai ragazzi del liceo coreutico Pina Bausch di Busto Arsizio, ci sarà un’esibizione delle sincronette della Sport Management sulle canzoni di Martina Rattà, che si esibirà dal vivo. Prevista anche la presentazione del musical The Bodyguard (Teatro Nazionale di Milano 23 febbraio – 7 maggio 2017) e la presenza di ben 10 Miss di Miss Italia. Questa parte dell’incontro ve la racconteremo con una diretta Facebook, sulla nostra pagina (clicca qui) oppure direttamente sulla homepage del giornale.

PARCHEGGI E VIABILITÀ – Sono disponibili i parcheggi gratuiti con accesso dalle 18:30 di Piazza Mercato, Agesp via Giussano, Via Ferrucci e Via Monti. Via Manara e Piazzale Rosselli saranno chiusi al traffico a partire dalle 18. L’accesso è consentito solo con Pass.

BIGLIETTERIA – L’evento è sold out. Eventuali disponibilità ingressi last minute verranno comunicati entro 1 ora dall’inizio Match. Chi non è in possesso del biglietto ma vuole comunque respirare il clima del match potrà seguire il match alla Fabbrica di Pedavena (piazzale Bersaglieri – ingresso libero con consumazione obbligatoria) oppure al Clipper presso Le Piscine Manara (ingresso libero da Porte via Manara fronte Liceo Candiani).