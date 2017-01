Settebello alla Manara, il Sindaco visita gli azzurri

emanuele antonelli stefano ferrario alessandro campagna

Breve sopralluogo giovedì 5 gennaio alle Piscine Manara per il sindaco Emanuele Antonelli e il vicesindaco e assessore allo Sport Stefano Ferrario in vista della partita Italia – Georgia. La squadra azzurra di Pallanuoto si sta già allenando nelle acque della struttura in vista del match valido per la World League di pallanuoto in programma martedì 10 gennaio.

Sindaco e vicesindaco hanno assistito ad alcuni momenti dell’allenamento del Settebello, insieme al commissario tecnico della Nazionale Italiana Alessandro Campagna (nella foto) e al dirigente FIN del settore pallanuoto Gianni Fedele. Un’occasione per dare il benvenuto in città alla squadra e a tutto lo staff tecnico: in questi giorni l’Amministrazione comunale sta supportando logisticamente la Sport Management che, con la Federazione Internazionale nuoto e la Federazione italiana nuoto, sta organizzando l’evento con grande impegno.

Il fatto che il Settebello, bronzo alle Olimpiadi di Rio, abbia scelto l’impianto cittadino, tra i più belli in Italia, per disputare la seconda partita del gruppo C del torneo internazionale, è certamente motivo di orgoglio per tutto il territorio bustocco.

Fischio d’inizio alle ore 20:15, dalle 19:15 il pre-partita con tantissime attività collaterali: non mancherà la proiezione di un video promozionale della Città che metterà in evidenza le tante eccellenze bustocche.