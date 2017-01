Settebello show alla Manara: 14 a 5 contro la Georgia

Il grande show del Settebello alla Manara

E’ stata la prima partita del Settebello dopo la medaglia olimpica quella che nella serata di martedì 10 gennaio ha animato le acque della piscina Manara di Busto Arsizio. Un appuntamento attesissimo, che si è trasformato in un grande show sia dentro che fuori dall’acqua.

Galleria fotografica Il grande show del Settebello alla Manara 4 di 19

Oltre mille spettatori hanno infatti riempito le tribune dell’impianto per la seconda partita di World League dell’Italia del CT Sandro Campagna. Nel pre-partita sono state tantissime le attività a bordo vasca che sono poi proseguite negli intervalli con l’esibizione delle atlete sincro di Sport Management e le premiazioni da parte del Presidente Tosi alla leggenda Ratko Rudic, al Presidente Commissione Fina Gianni Lonzi, al Sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e al Vice Sindaco Stefano Ferrario. Non solo: a fine match tutti i giocatori della Nazionale si sono fermati a lungo per firmare autografi e scattare foto con i tifosi entusiasti.

Per la cronaca vittoria del Settebello che guida così a punteggio pieno il girone C di World League. La partita è terminata 14-5 a favore del sette di Campagna. In gol otto giocatori di movimento con Fondelli miglior marcatore con tre reti. Gli azzurri hanno sofferto solo il primo tempo quando, sotto di due reti, hanno iniziato la rimonta che li ha portati fino al +10 del quarto tempo. Il gol di Bitadze nel finale ha chiuso l’incontro. Hanno esordito in azzurro il portiere della Roma Vis Nova Gianmarco Nicosia e il centroboa dell’Ortigia Giacomo Casasola. Prossimo incontro il 14 marzo a Palermo contro la Russia.

Così coach Campagna a fine partita in conferenza stampa: «Queste partite servono per capire il tipo di gioco su cui lavorare in vista dei grandi impegni internazionali. La squadra è partita contratta ma poi è uscita in contropiede e ha sviluppato anche belle giocate. Noi non possiamo derogare da un gioco fatto di movimenti e di intensità. L’inesperienza di molti ragazzi, tra cui due esordienti e molti alle prime convocazioni, ha fatto sì che subissimo un po’ dal punto di vista psicologico. Da inesperti dobbiamo capire di dover velocizzare maggiormente le azioni di gioco, ma ci sarà tempo e modo per farlo. Mi è piaciuta comunque la reazione della squadra e l’applicazione difensiva. Ora guardiamo la prossima partita con la Russia per sviluppare questi concetti».

Entusiasta anche il Presidente Tosi, che in sala stampa ha voluto omaggiare con un riconoscimento Sandro Campagna: «Voglio ringraziare la Federazione, il nostro staff e tutti i collaboratori che con i loro sforzi hanno contribuito al successo di questo magnifico evento. Tanto pubblico presente sugli spalti che mi auguro possa essere ancora di più in futuro. Ringrazio per la collaborazione anche il sindaco Antonelli e il suo vice Ferrario presenti oggi alla partita e la Città di Busto per aver risposto alla grande a questo evento». Infine Valentino Gallo, Capitano del Settebello: «Voglio fare i complimenti al Presidente Tosi e alla mia Società per lo spettacolo bellissimo al quale oggi abbiamo assistito sugli spalti. Giocare per la Nazionale è sempre emozionante, e farlo nella Piscina dove mi alleno quotidianamente lo è ancora di più. Un grazie di cuore a tutti i tifosi che ci hanno applaudito e incitato dal primo all’ultimo minuto».