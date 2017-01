Si beve di nascosto in Piazza Repubblica

Entra nel vivo l’ordinanza antibivacco del comune di Varese. Fino al 28 febbraio, secondo quanto prescrive il provvedimento firmato dal sindaco, è vietato consumare cibo e bevande in Piazza Repubblica, alle stazioni e nelle vie Rainoldi e Como. Nei primi 15 giorni, i vigili si sono limitati ad avvisare i trasgressori, ma da oggi scattano le sanzioni: si pagherà da 25 a 500 euro, ma soprattutto si prevede la confisca dal materiale: bottiglie e cibi.

E’ questa la misura più efficace secondo l’amministrazione. La Polizia locale ha già predisposto alcuni controlli, ma intanto abbiamo documentato con foto e video due momenti, scelti davvero a caso, della giornata in Piazza Repubblica.

ALLE 10 NESSUNO, ALLE 14 TANTI

Il primo è stato filmato alle ore 10: nessun bivacco (c’erano 2 gradi sotto zero). Il secondo momento è stato filmato alle 14, quando il sole scalda un po’ la piazza.

Molte persone sedute sulle panchine e sui gradoni (ma non è vietato sedersi). Nel video abbiamo filmato due persone bere birra. Si vedono di spalle. Un uomo beve da una bottiglia, mentre un giovane dopo aver bevuto da una lattina la porta in mano e si incammina. nel complesso però la situazione non appare pericolosa o degradata. L’ordinanza è stata emessa sulla scorta di un pericolo di innalzamento del tasso di reati, come emerso da una valutazione del comitato provinciale per la sicurezza richiamato dal sindaco.