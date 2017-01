Si continua a scavare all’hotel Rigopiano nonostante l’alto rischio valanghe

Si continua a scavare senza sosta nella neve per cercare di trovare altri sopravvissuti dell’hotel Rigopiano, nonostante l’allerta valanghe sia molto alto. I soccorritori non perdono le speranze, dopo quattro giorni è ancora possibile trovare persone in vita. Il bilancio provvisorio è di 11 persone (5 adulti e 4 bambini) sopravvissute, 5 morti e 23 dispersi, cioè coloro che erano nella lista ufficiale degli ospiti, i dipendenti e il personale dell’hotel.

I superstiti sono in buone condizioni all’ospedale Civile di Pescara. Il prossimo bollettino medico è previsto alle 15.