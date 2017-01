Si getta nel Lura, entra in chiesa e urla “Allahu akbar”

Saronno centro: i luoghi (inserita in galleria)

È entrato in chiesa e ha iniziato a urlare “Allahu akbar” (Allah è grande), generando il panico tra le persone presenti nella chiesa in pieno centro, in piazza Libertà.

Erano le 11 del mattino e l’uomo, di origine marocchina, si è prima buttato nell’acqua gelata del torrente Lura e poi è entrato nella chiesa bagnato fradicio e urlando frasi sconnesse in arabo, facendo fuggire tutti i presenti. L’uomo ha anche vomitato, prima di essere trasportato fuori dal luogo sacro dai carabinieri.

L’uomo è già conosciuto alle forze dell’ordine, è di origine marocchina ed ha problemi psichici. Le forze dell’ordine, guidate dal capitano Pietro Laghezza, escludono qualsiasi altro tipo di coinvolgimento a livello terroristico.