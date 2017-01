Si “gioca” tra gli affascinanti video ritratti di Robert Wilson

Tempo libero generica

Ricomincia l’anno con nuovissimi appuntamenti per giocare, divertirsi e imparare con l’arte contemporanea a Villa Panza. L’appuntamento è per domenica 15 gennaio per un imperdibile incontro: un itinerario speciale tra gli affascinanti video ritratti di Robert Wilson per scoprire i segreti e i dettagli celati nei suoi quadri in movimento. Durane il laboratorio ogni bambino potrà realizzare il suo autoritratto. Appuntamento dalle 15 alle 17.

BIGLIETTI D’INGRESSO

Bambini (4-12 anni): Intero €10; Iscritti FAI €5

Accompagnatori: Intero €5; Iscritti FAI gratuito

Ingresso gratuito per chi si iscrive al FAI durante la visita

Attività su prenotazione. Fino ad esaurimento posti.

Tel: 0332 283960

e-mail: faibiumo@fondoambiente.it

Fino al 15 ottobre 2017 sarà possibile inoltre visitare la mostra temporanea Robert Wilson for Villa Panza. Tales

www.robertwilsontales.it