Si ribalta col trattore, arriva l’elisoccorso

Cardano - Incidente 336 elisoccorso

Si ribalta col trattore in un campo a Gornate Olona. È accaduto intorno alle 12 di giovedì 12 gennaio nella frazione di Torba ed è subito scattato l’allarme ai soccorsi del 118 che sono immediatamente giunti sul posto. Nell’incidente è rimasto ferito l’autista del trattore, per cui è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale.

(aggiornamento alle 12.45)