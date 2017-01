Si ribalta fuori strada con l’auto

Fuoristrada con l\'auto

Oggi, martedì 10 gennaio, alle ore 13:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti nel comune di Brenta, in via Valcuvia, per incidente stradale.

Probabilmente a causa della prima neve che stava cadendo sulla zona la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo in una scarpata.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, un fuoristrada e un’autogrù hanno messo in sicurezza il veicolo e stanno provvedendo al recupero.

Le condizioni della conducente non sono gravi.