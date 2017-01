Si rompe un’asse di legno, 81enne cade nello scavo di una tomba

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

Si era avvicinata alla tomba della nuora, forse per pulirla, ma la sistemazione provvisoria dello scavo ha ceduto. Una donna di 81 anni è così caduta nella fossa, facendo un volo di un paio di metri e atterrando sulla bara da poco posizionata. È accaduto a Uboldo, nella mattina di martedì’ 31 gennaio intorno alle 9.30, quando un’anziana si era recata a trovare la nuora recentemente scomparsa. (immagine di repertorio)

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la signora si potrebbe essere sporta, forse per pulire la tomba o posizionarvi qualcosa, arrivando a mettere il proprio peso sulle assi in legno che coprivano lo scavo, in quanto la lastra di marmo non era ancora stata posizionata. Il legno, però, ha ceduto, facendo cadere l’anziana nel buco. Un volo di un paio di metri per cui è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Saronno per poter estrarre in sicurezza la donna.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Locale, un’automatica e un’ambulanza dell’Sos di Uboldo. La donna, una volta estratta dallo scavo, è stata subito medicata e, per fortuna, ha riportato soltanto lievi ferite. La Polizia ha posto l’area sotto sequestro e avviato le indagini per capire come possa essere accaduto l’incidente.