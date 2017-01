Sicuri con la neve, tanti corsi in arrivo con il Soccorso Alpino

valanga

La montagna è un organismo vivo che cambia in continuazione: per praticarla in sicurezza bisogna conoscerla e solo attraverso esperienza, pianificazione e prevenzione è possibile ridurre gli eventuali rischi che le pratiche escursionistiche, sportive e turistiche a essa legate possono comportare. Torna come ogni anno subito dopo le feste, il 15 gennaio 2017, la Giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti da valanga e tipici della stagione invernale, promossa dal CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), le Commissioni e Scuole centrali di escursionismo, alpinismo giovanile e fondo escursionismo del CAI – Club alpino italiano, Società alpinistica FALC – Sottosezione di Milano e il Servizio valanghe del CAI.

Le attività proposte comprendono convegni sulle problematiche della frequentazione in sicurezza dell’ambiente montano invernale, il presidio di percorsi scialpinistici ed escursionistici da parte di tecnici e istruttori, con la diffusione di consigli utili e la raccolta di dati statistici, l’allestimento di stand informativi e dimostrativi, per dare informazioni e l’opportunità di assistere a dimostrazioni di ricerca e autosoccorso in valanga, campi neve organizzati, aperti a tutti, per partecipare a momenti dimostrativi e didattici.

Le persone interessate sono pregate di accertarsi sullo svolgimento della manifestazione contattando il referente di zona indicato, in quanto la carenza d’innevamento potrebbe interessare alcune località, soprattutto a bassa quota. La partecipazione è gratuita. Tutti gli eventi in programma, con aggiornamenti ed eventuali variazioni in tempo reale saranno pubblicati sul sito www.sicurinmontagna.it.

In Lombardia sono in programma diversi appuntamenti:

LECCO

Piani di Bobbio – Valsassina (LC) Campo neve organizzato

INFORMAZIONI: iscrizioni@falc.net

De Marco Roberto 3472517940

Volpe Enrico 3394843190

(è prevista l’iscrizione)

COMO

Loc. Mottafoiada – Dongo (CO) Campo neve organizzato

CNSAS Stazione Dongo

CAI Dongo

Scuola Regionale Escursionismo CAI

INFORMAZIONI: szangari@tiscali.it

Zangari Salvatore 3316988665

SONDRIO

Ski area Valchiavenna (SO) Stand informativo e campo neve organizzato

CNSAS Stazioni Valchiavenna e Madesimo

INFORMAZIONI: ufficio.tecnico@comune.piuro.s o.it

Cerfoglia Giuseppe 33510009928

Loc. Palabione Aprica (SO) Stand informativo e campo neve organizzato.

CNSAS Stazione Aprica

INFORMAZIONI: ramagliamichele@yahoo.it

Ramaglia Michele 3351009927

BRESCIA

Loc. Passo Maniva (BS) Stand informativo e campo neve organizzato (sabato 14 genn.)

CNSAS V Delegazione Bresciana

INFORMAZIONI: delegato5zona@gmail.com

Mazzucchelli Pierangelo 3666860892

riccardo.bugatti@gmail.com

Bugatti Riccardo 3401119496

BERGAMO

Valli bergamasche (BG) – Località ed eventi vari (calendario in corso di definizione)

Delegazione CNSAS VI Orobica

Unione Bergamasca Sezioni e Sottosezioni CAI

Coordinamento Scuole per la Montagna

INFORMAZIONI: CNSAS VI zona Orobica 0346 23123

CAI Bergamo 035 4175475

CAI Clusone 3292215315

CAI Piazza Brembana 0345 82244

CAI Lovere 035 962626