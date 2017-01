“Siete pecorelle”. Atto vandalico sui muri del Santuario

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

“Siete Pecorelle!” È la scritta che è comparsa sui muri esterni del Santuario di Saronno, ad opera di vandali non identificati. Il graffito è stato realizzato con una vernice spray ed è comparso nei giorni scorsi. Non è la prima volta che il Santuario viene preso di mira, in passato è accaduto durante la manifestazione del Telos. Ora questa nuova provocazione.