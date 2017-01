Sindaco e sport protagonisti a Radiorizzonti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Appuntamenti e ospiti della prossima settimana all’emittente radiofonica cittadina gestita dai volontari della parrocchia:

Sindaco di Saronno

Sabato 28 gennaio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi il Sindaco di Saronno Alessandro Fagioli, che risponderà in diretta alle domande degli ascoltatori. Replica della trasmissione alle ore 19.20

Lo sport locale

Lunedì 30 gennaio alle ore 10.28, con replica alle ore 19.20, Andrà in onda “MATCH POINT” la trasmissione sportiva di Radiorizzonti, con ospiti in studio per commentare gli avvenimenti sportivi locali e nazionali. Questa settima sarà ospite di Paolo ed Agostino l’uboldese Gabriele Galli, medaglia d’Argento ai campionati italiani di velocità su ghiaccio sprint junior svoltesi a Baselga di Pinè.

Consiglio Comunale di Saronno

Martedì 31 gennaio a partire dalle ore 20.30, la nostra emittente trasmetterà in diretta la seduta del Consiglio Comunale che si terrà nella Civica Sala Consiliare “Dott. A. Vanelli”- piazza Santuario 7

Accadde oggi

Lunedì 30 gennaio alle ore 11.28 con replica alle ore 21.00, andrà in onda un nuovo programma ideato e condotto da Carla e Niva “Accadde Oggi”: un programma che in ogni puntata prenderà in esame ed approfondirà fatti e personaggi che hanno avuto attinenza con il giorno preciso di cui si parlerà.

Storia del Cinema

Mercoledì 1 febbraio alle ore 10.28, con replica alle ore 19.20, andrà in onda il programma condotto da Elvira Ruocco, “Vieni al Cinema insieme a me”, percorrerà la storia del cinema nei diversi paesi del mondo, partendo dagli albori e giungendo fino alla fine degli anni Sessanta, per offrire una prospettiva globale della sua nascita, diffusione ed evoluzione nel tempo.

Il Vangelo della domenica e Popoli

Venerdì 3 febbraio alle ore 11,28 con replica alle ore 21.00, andrà in onda “Il Vangelo della Domenica”, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo Legnani), commenta il Vangelo della domenica e a seguire “Popoli” condotto da Igea e Silvana con le notizie dal mondo che gli altri non raccontano.

Case e affitti

Sabato 4 febbraio sarà ospite di Angelo Volpi l’Avvocato Guglielma Vaccaro, tema della trasmissione “conduzione degli stabili e affittuari”. La replica della trasmissione è alle ore 19.20

L’INFORMAZIONE

Orizzonti News e Orizzonti News Domenica

Dal lunedì al sabato alle ore 12.05 e alle 19.05 (replica) ORIZZONTI NEWS (notizie di Saronno e dintorni).

Appuntamenti ed eventi (di Saronno e dintorni)

Da lunedì al sabato alle 12.17 e alle 18.54.

Prima dei fatti

Dal lunedì al sabato alle ore 18.36, 15 minuti con “Prima dei fatti”: l’appuntamento quotidiano dimusica, informazioni, appuntamenti, curiosità.

L’informazione della sera

Ogni giorno da lunedì a venerdì: 18.33 Casa Colò (l’ecologia con Licia Colò), 18.36 Prima dei fatti, 18.51 in 3 minuti…, 18.54 Appuntamenti ed eventi, 19.00 News nazionali, 19.05 Orizzonti News, 19.17 L’economia (3 minuti sull’economia del giorno)

Tutti a Zanzibar

Ogni Martedi alle 11.28 e alle 21.00 (replica) “Tutti a Zanzibar”: programma di appuntamenti ed eventi in Lombardia e dintorni condotto da Rosangela Busnelli e Gianni Branca

Ciciarem un cicinin

Ogni domenica alle ore 9.27 con replica alle ore 19.30, vi aspetta “Ciciarem Un Cicinin”, trasmissione condotta da Anna Tunesi e Anna Zucchetti, basata su canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese.

Saronno Story

Ogni domenica alle ore 11.30 con replica alle ore 21.00, va in onda la trasmissione “Saronno Story”, storia della Saronno che non c’è più. A raccontarla Pinuccia e Carlo

Hellzapoppin

Ogni domenica alle ore 14.30 va in onda trasmissione musicale Hellzapoppin condotta da Daniele Sbriglio, a seguire alle ore 15.30 con replica alle ore 21.30 “Uazzanane” trasmissione musicale condotto da Raffaele e Stefano.