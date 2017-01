Soggiorno studio in Cina: l’Insubria cerca aspiranti viaggiatori

Gli studenti dell'Università dell'Insubria sono in viaggio alla scoperta del paese nipponico

Gli studenti dell’Università dell’Insubria sono pronti a riprendere a valigia.

Secondo l’ormai consolidato format dei viaggi di studio organizzati dal Dipartimento di Diritto, Economia e Culture venti studenti si preparano a volare in Cina.

Dopo le positive esperienze in Giappone (2015) e negli Stati Uniti (2016), che hanno fruttato utili contatti e occasioni di conoscenza, non poteva mancare un focus sul colosso asiatico, ormai al centro di tutti gli scenari mondiali.

Il bando di selezione è aperto a tutti gli studenti e dottorandi dell’Università dell’Insubria, e in un’ottica di apertura a esperienze esterne verrà valutata la candidatura di studenti anche di altri Atenei.

Il viaggio, che si svolgerà dal 19 maggio al 1° giugno 2017, sarà guidato dal Prof. Giorgio Maria Zamperetti, Ordinario di diritto commerciale, e si svilupperà su quattro tappe fondamentali: oltre alla pittoresca Guilin, nella cui regione fluviale è previsto un tratto in navigazione, la delegazione insubre si recherà a Xi’an, sede di una delle più prestigiose università della Cina e nota per l’esercito di terracotta; a Shanghai, cuore economico e finanziario della Cina; e naturalmente nella capitale Pechino.

Nelle ultime tre città sono in corso di organizzazione incontri istituzionali con autorità accademiche, diplomatiche e politiche, volti a creare nuovi contatti in vista delle prospettive professionali dei futuri laureati e ad espandere l’area di influenza dell’Ateneo insubre. Gli studenti avranno anche occasione di incontrare loro colleghi cinesi per un informale confronto sulla vita universitaria nei due Paesi e non mancheranno interessanti visite ai principali siti culturali; il viaggio sarà preparato da una serie di incontri di approfondimento sui vari aspetti della cultura e dell’economia cinesi e da un weekend di team building volto a creare una delegazione coesa e motivata.

Le candidature (e le richieste di informazioni) possono essere inviate entro il 27 gennaio 2017 a giorgio.zamperetti@uninsubria.it mentre copia del bando di selezione è presente nella sezione del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture del sito www.uninsubria.it.