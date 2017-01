Solbiate Teatro è pronto alla sua ottava edizione

sipario teatro palco

Torna SolbiaTeatro giunto oramai all’ottava edizione, con un crescente successo di pubblico e apprezzamento della comunità solbiatese.

Come già successo negli ultimi anni, gli appuntamenti saranno 4 nel corso della prima parte dell’anno sempre, in via Ticino 2 curati dall’Associazione Fuori dalle Quinte.

Si inizia il 21 Gennaio con uno spettacolo in dialetto lombardo a cura dell’apprezzata Compagnia della Crocetta dal Titolo “Un medico… su Misura”.

La stagione prosegue il 25 Febbraio con una vecchia conoscenza del palco solbiatese, la Compagnia della Creta di Milano che porterà in scena uno spettacolo ispirato da Woody Allen, con il titolo “Don’t drink the water”.

A Marzo la terza data, il giorno 25 per l’esattezza, con la pluripremiata e applaudita compagnia Ronzinante, che tanto ha fatto divertire negli anni passati prima con 1,2,3 Shakespear e poi con Cyrano de Bergerac in salsa comica. Presenteranno sul palco Solbiatese, l’ultima loro fatica “Questo Otello è tutta un’altra storia”.

A chiudere la rassegna SolbiaTeatro, questo anno, ci sarà un’attesa sorpresa. I Fuori dalle Quinte torneranno infatti sulla scena con uno spettacolo tutto nuovo: “Regalo di nozze”, Una commedia che saprà divertire il pubblico e vedrà calcare la scena a vecchi e nuovi elementi della compagnia Solbiatese.

Come avvenuto nel 2016, l’attività dei Fuori dalle Quinte, proseguirà anche con il Cineforum, sempre in collaborazione con Matteo Contin.

Le date del cineforum saranno le Seguenti

Giovedì 2 Febbraio ore 21.00 – in collaborazione con l’associazione 21058, “il Figlio di Saul”

Giovedì 9 Febbraio ore 21.00 – “Tutto può accadere a Broadway”

Sabato 11 Febbraio ore 15.00 – “La canzone del mare” – spettacolo dedicato ai più piccoli

Giovedì 23 Febbraio ore 21.00 – “Ma Loute”

Giovedi’ 9 Marzo ore 21.00 – in collaborazione con l’associazione 21058, “Veloce come il vento”

Giovedì 23 Marzo ore 21.00 – “lo chiamavano Jeeg Robot”

Giovedì 6 Aprile ore 21.00 – “The Witch”

Per informazioni vi invitiamo a scrivere un’email a info@fuoridallequinte.it