Sold out per Stefano Bollani al Galleria

Stefano Bollani in concerto al Phenomenon (inserita in galleria)

Non chiamatelo pianista jazz. Sì, perché Stefano Bollani rappresenta un puzzle unico di musica, simpatia ed improvvisazione. E “Piano solo”, il concerto che lo vedrà protagonista al Teatro Galleria il prossimo 14 gennaio in una data che è già sold out, rappresenta un viaggio nella sua musica interiore, nelle sue emozioni. Un racconto musicale che parte dal Brasile per muoversi verso la canzone degli anni ’40, invadere il repertorio classico e concludersi con i bis a richiesta, durante i quali mescola diverse canzoni quasi fosse un dj. Nessuna scaletta, però: Bollani non sa che cosa suonerà fintanto che non avrà appoggiato le dita sul pianoforte, cominciando così a ripercorrere la propria memoria ed i propri sentimenti, il tutto in un costante dialogo con il pubblico in sala.

Stefano Bollani è uno dei musicisti italiani più noti e talentuosi, anche al di fuori dei confini della scienza jazz. Durante la sua carriera ha collaborato con artisti come Gato Barbieri, Pat Metheny, Chick Corea, Michel Portal, Paolo Fresu e Richard Galliano. Celebre la collaborazione in duo con il suo mentore e amico Enrico Rava, trombettista di fama internazionale.

Lo spettacolo, in programma sabato 14 gennaio, avrà inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 35 euro e possono essere acquistati presso il Disco Store di piazza San Magno oppure in rete sul circuito TicketOne.