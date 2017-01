Solo 80 biglietti per Lecco, i tifosi della Pro Patria non ci stanno

Pro Patria-Cremonese calcio 12 dicembre 2015. Foto di Roberto Blanco

Non ci volete? E noi non veniamo. È questa la sintesi spiccia di quanto sta accadendo tra i tifosi della Pro Patria in vista della gara di domenica 15 gennaio, quando la squadra di mister Roberto Bonazzi affronterà la trasferta di Lecco.

Tutto nasce dalla decisione del questore di Lecco che ha messo a disposizione dei tifosi di Busto Arsizio solo 80 tagliandi.

Da qui la decisione del Pro Patria Clubs, de “il Tigrotto” e degli Ultras di non seguire la squadra al “Rigamonti-Ceppi”, non ovviamente una scelta rispetto alla squadra, che sta godendo di tutto il supporto possibile dai propri sostenitori.

Questo il comunicato degli Ultras da Bustocco.it:

Di fronte alle imposizioni dettataci dalla Questura lecchese, siamo giunti ad una sofferta ma unanime decisione: non saremo presenti a Lecco questa domenica nonostante aspettassimo questa partita da tutto l’anno.

Questa scelta nasce dal fatto che non accettiamo e non accetteremo mai di viaggiare come ci viene imposto da Questure/Prefetture che siano.

Per noi è inconcepibile che ci venga negata la libertà di come viaggiare (in carovana scortata andata e ritorno) e in quanti viaggiare (massimo 80 posti disponibili), quando si prevedevano facilmente numeri nettamente maggiori visto l’importanza della gara e la rivalità.

Noi non saremo mai schiavi di niente e di nessuno, perché non siamo quelli che gli altri desideravamo che fossimo, ma quelli che NOI abbiamo scelti di essere!

LIBERTA’ DI TIFO!

Il comunicato de “Il Tigrotto”:

Il Club “Il Tigrotto” sposa in toto la linea di pensiero dei nostri Ultras Pro Patria 1919 in merito alle limitazioni imposte dalla Questura, in relazione alla trasferta di Lecco. Pertanto si è arrivati alla sofferta decisione di non presenziare alla partita, sia per protestare contro queste restrizioni assurde che ci impediscono di vivere appieno la nostra passione per la Pro Patria e per il calcio, che per dimostrare il nostro sostegno a chi, come e forse più di noi, onora i nostri colori seguendo la squadra in modo incondizionato.

E quello del Pro Patria Clubs a firma Flavio Vergani: