Sos Malnate, nuovi incontri per giovani volontari

Giovane e volontario. Sos Malnate aspetta tutti i giovani tra i 15 e i 29 anni all’Open Day di Sos Malnate Junior venerdì 10 febbraio alle ore 16.30 (fino alle 20) alla sede di via I maggio (porta n.4).

Verranno presentate le attività, analizzato quanto fatto fino ad oggi, conoscendo i volontari Junior di Sos Malnate, discutendo di volontariato giovanile.

L’incontro propone un percorso esperienziale di gruppo che parta dal mettersi in gioco personalmente come prima condizione per esplorare il tema volontariato.

L’incontro è gratuito.

Iscrizione obbligatoria a questo link: https://goo.gl/bkcRwy