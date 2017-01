Sos Malnate, scelto il logo per il 35esimo anniversario

sos malnate ambulanza fondazione comunitaria del varesotto

Presentato il logo prescelto da Sos Malnate per festeggiare i 35 anni.

Tra le 10 proposte presentate, il Consiglio di Amministrazione della Onlus malnatese ha scelto, per il fronte della maglietta celebrativa, l’immagine disegnata da Franco Nasisi. «Franco – spiegano da Sos – è riuscito a spiegare a livello grafico, in modo sintetico e accattivante, l’evoluzione dell’Associazione in questi 35 anni passati al servizio della comunità».

Per il retro della maglietta è stato scelta un’altra immagine che verrà svelata nelle prossime ore.

Le magliette saranno consegnate a tutti i volontari di Sos Malnate in occasione dei festeggiamenti del 35esimo anno di attività.