Spacciava ai ragazzi di piazza Garibaldi, denunciato

Da tempo i giovani che si ritrovano davanti al Mc Donald’s di piazza Garibaldi, in pieno centro a Busto Arsizio, sono al centro delle attenzioni delle forze dell’ordine e della stessa amministrazione comunale in quanto ritenuti responsabili di vari atti vandalici (in particolare scritte su muri, colonnati e monumenti della zona, ndr), liti, piccolo spaccio.

Ancora una volta, dunque, i “ragazzotti del Mc Donald’s” sono finiti sotto la lente di ingrandimento questa volta dei carabinieri che hanno denunciato quello che presumono essere lo spacciatore di fiducia del gruppo.

Il 19enne, residente a Bisuschio e con precedenti, è stato osservato dai militari per diversi giorni prima di essere fermato e trovato in possesso di 9 grammi di marijuana e un centinaio di euro in tasca in banconote di piccolo taglio.

Per lui è scattata la denuncia e il sequestro della sostanza e del denaro, ritenuto probabile provento dell’attività illegale.