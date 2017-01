Spacciavano cocaina ed eroina, in manette due persone

droga spaccio

Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e le polizie comunali di Lugano, Chiasso e Mendrisio comunicano che ieri a Mendrisio, in un appartamento, sono stati arrestati un 19enne cittadino albanese, senza statuto in Svizzera, residente all’estero e un 35enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto. Dalle prime risultanze emerge come i due hanno trafficato negli scorsi mesi un ingente quantitativo di cocaina ed eroina a consumatori locali.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati oltre 100 grammi di cocaina ed eroina. Nell’appartamento è stato trovato materiale e apparecchiature per miscelare, dosare e confezionare lo stupefacente. Dopo l’interrogatorio i due sono stati arrestati.

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L’indagine è coordinata dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni.