Steve Hackett in concerto al Teatro Galleria

musica generica

In una stagione che già offre la reunion dei New Trolls, grande espressione del rock italiano, ed il concerto di Al Di Meola uno dei più grandi chitarristi al mondo, ora si aggiunge un nuovo grande spettacolo che vedrà la leggenda Steve Hackett, protagonista dell’epopea dei Genesis insieme a Phil Collins e Peter Gabriel, esibirsi sul palco del Teatro Galleria.

Il prossimo 30 marzo il Teatro di piazza San Magno ospiterà l’unica tappa lombarda, una delle tre previste in tutta Italia, del “Genesis revisited with classic Hackett world tour”, tournée mondiale che offrirà al pubblico oltre alle anticipazioni sul nuovo disco del chitarrista britannico, anche la possibilità di ascoltare dal vivo i brani più celebri sia della carriera solista di Hackett che degli album pubblicati con i Genesis.

Entrato nei Genesis sul finire del 1970, Hackett e la sua chitarra hanno accompagnato la band fino al 1976. L’uscita di “Wind & Wuthering”, il secondo disco dopo l’addio di Peter Gabriel, ha infatti segnato la fine della collaborazione del musicista londinese con la band di Phil Collins. La carriera di Hackett è proseguita come solista, con oltre 30 album pubblicati in quarant’anni a cui si aggiunge “GTR”, unico disco del supergruppo omonimo fondato insieme al chitarrista degli Yes Steve Howe.

Ad accompagnare Hackett sul palco, una band formata da musicisti di altissimo livello: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods), alla batteria, percussioni e voce Gary O’Toole (Kylie Minogue, Chrissie Hynde), al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford), al basso Nick Beggs (Kajagoogoo, Mute Gods) e alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy). Lo spettacolo, in programma giovedì 30 marzo, avrà inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 39 euro e possono essere acquistati presso il Disco Store di piazza San Magno oppure in rete sul circuito TicketOne.