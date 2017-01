Storie di donne che hanno detto no alla mafia “Pi amuri”

Foto varie

Storie di donne contro le mafie. Storie potenti, che accadono in silenzio. Storie a cui abbiamo scelto di dare voce. Storie di mafia, ma soprattutto storie di coraggio.

Il coraggio di donne che si sono ribellate alla sopraffazione, alla violenza, alle mafie. Nonostante i lutti e le omertà.

Rita Atria, Piera Aiello, Saveria Antiochia, Lea Garofalo hanno detto di no per amore di giustizia, per amore della vita, per amore. “Pi Amuri – Ballata per fiori innamorati” è il titolo dello spettacolo teatrale della Compagnia del Bivacco, dedicato a Lea Garofalo e Denise Cosco, che andrà in scena al teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio il prossimo 21 gennaio alle 21.

Al termine dello spettacolo ci sarà un momento di dibattito e riflessione con Libera Varese, Agende Rosse e Massimo Brugnone.

BIGLIETTI

Intero: 12 euro

Ridotto Over 65 e Under 26: 10 euro

Ridotto Under 12: 5 euro

PRENOTAZIONI

prenotazioni@viandantiteatranti.it

oppure via sms (solo nome e numero persone) al 338-9721325