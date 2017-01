Storie di poesia, colore e materia, una mostra di Francesco Attardo

Foto varie

Sarà ospitata presso la BIM Banca Intermobiliare di Lugano la nuova mostra di Francesco Attardo, pittore e scultore di origini siciliane residente in Canton Ticino ormai da molti anni.

Organizzata in collaborazione con la Galleria Alter Ego di Ponte Tresa (Svizzera) diretta da Andrea Scacciotti, l’esposizione presenterà i dipinti e le sculture realizzati negli ultimi due anni, evidenziando l’evoluzione stilistica che ha marcato un passaggio fondamentale verso nuove soluzioni tecniche e formali rispetto alla produzione precedente dell’autore.

Un acceso sperimentalismo ha condotto infatti Francesco Attardo ad indagare la materia ricercando spunti visivi capaci di evocare sensazioni, paesaggi, figure simboliche ed esperienze di vita attraverso composizioni sempre nuove che si sono succedute in maniera fluida, ponendosi di volta in volta come ponte tra il passato e il futuro.

La mostra, che sarà inaugurata giovedì 2 febbraio alle 18 con una presentazione a cura di Emanuela Rindi, potrà essere visitata fino al 28 febbraio, da lunedì a venerdì 8.30-17.30 presso la sede di BIM, Banca Intermobiliare in Contrada Sassello 10, a Lugano.