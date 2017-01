Studenti alla scoperta del Sacro Monte

Gli alunni del comprensivo varesino hanno spiegato ai compagni di una scuola del biellese la via della cappelle

Le bellezze del Sacro Monte spiegate ai bambini del territorio.

È il fulcro del progetto di coinvolgimento e partecipazione culturale co-finanziato da Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte e Fondazione Cariplo dal titolo Bambini Protagonisti A Sacro Monte, che si inserisce più ampio Progetto per la realizzazione di un centro di interpretazione e l’avvio di volontariato culturale per il Sacro monte di Varese

Il percorso mira a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale di Sacro Monte presso i più giovani, rendendoli non solo consapevoli della storia sacra narrata dalle cappelle, ma coinvolgendoli attivamente nel restituirla attraverso il proprio personale sguardo. La proposta prevede l’accompagnamento guidato di bambini e ragazzi con un’iniziale visita al Sacro Monte di Varese e al Viale delle Cappelle. A seguito della visita e con il supporto di un educatore museale, gli studenti saranno coinvolti nella restituzione della propria esperienza all’interno della costruzione di uno storyboard scritto e grafico. Il progetto culminerà con la realizzazione, sotto la guida di un illustratore, di elaborati grafici e scenografici che verranno esposti negli istituti coinvolti e daranno luogo a un’esposizione narrata direttamente dai ragazzi, nel corso di eventi rivolti al pubblico coetaneo ed adulto.

Elementi tratti dallo storyboard e dalle grafiche dei ragazzi confluiranno infine nella progettazione di applicativo digitale a cura un gruppo di professionisti della comunicazione, l’applicativo sarà destinato alla divulgazione del patrimonio culturale ed artistico di Sacro Monte.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 gennaio.

