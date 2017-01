Studio Foce: i concerto del 2017

Al via la seconda parte della 3a edizione della rassegna, inaugurata lo scorso settembre e in programma fino a maggio 2017, ospita allo Studio Foce. In totale 20 concerti con nomi noti o da scoprire, internazionali e di “casa”. Ecco gli appuntamenti in programma:

SAB 21.01 > VIRUUUNGA + TAM BOR (CH)

SAB 25.02 > NADIA REID (NZ)

GIO 09.03 > MOTTA (ITA)

VEN 17.03 > GIOVANNI TRUPPI + STRES (ITA)

GIO 23.03 > LUBOMYR MELNYK (UKR) + JULIA KENT (CAN)

GIO 30.03 > THE ZEN CIRCUS (ITA)

MER 26.04 > ZS (USA)

VEN 28.04 > ANNA VON HAUSSWOLFF (SE)

SAB 20.05 > BIG SURPRISE RACLETTE!

Cos’è la rassegna Raclette

Fare una “Raclette” è un momento tipico nella nostra cultura, qualcosa che si fa tra amici, intorno ad un tavolo, in un contesto familiare, qualcosa di molto bello, qualcosa che unisce. La rassegna nasce proprio con questo obiettivo: condividere cose belle, band interessanti, band che magari non in molti conoscono ma dal grande valore artistico, proporre tutto ciò che in un modo o nell’altro fa crescere, cercando di creare una scena musicale sensibile e curiosa.

Non c’è un genere che sia “bandito” a priori all’interno del cartellone di Raclette perché al centro c’è solo la Buona Musica, come dice il sottotitolo della rassegna. Tra i nomi che hanno partecipato alle passate edizioni ricordiamo Brunori Sas, The Dodos, Le Luci Della Centrale Elettrica, Lee Ranaldo, Mirel Wagner, Lucio Corsi, Maria Antonietta, Fai baba, Roy and Devil’s Motorcycle, Appaloosa, Colapesce, Baronciani, Elvis Perkins, Levante, Ministri, Juan Wauters, Verdena, Dino Fumaretto, Ronin, MùM, Cesare Basile, Calcutta, Bugo, gli Heymoonshaker, Paolo Benvegnù, Bobo Rondelli, Fenster, Sophie Hungers, Merdian Brothers, Luke Winslow- King, Soviet Soviet, Diaframma, The Underground Youth, Puts Marie, Iosonouncane, Lungs, Fedora Saura, These Ghosts, Maria Antonietta, Lucio Corsi, Lee Ranaldo, Arms And Sleepers, Amatorski.

