“Sull’inquinamento dell’Olona i dati sono discordanti”

Un appello a Provincia di Varese e Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per fare chiarezza definitiva sullo stato di salute del fiume Olona e sugli interventi realizzati e da realizzare. Questo quanto chiede Luca Marsico (FI), Presidente della Commissione consiliare Ambiente che oggi a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, ha sentito in audizione i dirigenti della Società per la tutela ambientale del fiume (nella foto allegata, insieme al Presidente Marsico).

«E’ quanto mai urgente – ha dichiarato Marsico – che Provincia e ATO, organi competenti in materia, facciano sintesi rispetto ai dati discordanti fino ad oggi forniti nelle numerose audizioni in Commissione dai diversi soggetti che operano lungo l’asta del fiume Olona. Occorre mettere a sistema gli interventi, fermando un inammissibile rimbalzo di responsabilità: la situazione è ormai inaccettabile. L’impegno della Commissione da me presieduta non mai è venuto meno, anzi l’attenzione rispetto a problematiche ambientali è costante: ora occorre trovare un punto di svolta concreto, anche attraverso la mia disponibilità, se necessario, a fare da anello di congiunzione per un tavolo di coordinamento tra enti».

L’occasione è stata molto utile per comprendere come sia il caso di mettere in condizioni, anche economiche, la società di portare avanti il doveroso percorso di rinnovamento strutturale. «Resta ferma la mia disponibilità -conclude Marsico- qualora fosse necessario, ad essere anello di congiunzione di un tavolo di coordinamento fra gli enti al fine di poter procedere, ancora più speditamente, verso gli obiettivi prefissati e non più ulteriormente derogabili».