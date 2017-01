Taglio piante vicino alla linea elettrica, possibili sospensioni del servizio

Foto varie

E-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che domenica 22 gennaio dalla ore 8.00 alle ore 16:00 sarà effettuato un intervento di taglio delle piante in prossimità delle linee elettriche a Mercallo, in provincia di Varese.

L’attività di potatura coinvolgerà le piante ad alto fusto situate in prossimità delle linee aeree di media e bassa tensione in via Torino – nell’area dell’ex-cotonificio – e sarà effettuata a cura dei proprietari delle aree indicate.

Al fine di consentire l’operazione in totale sicurezza sarà necessaria un’interruzione programmata dell’energia elettrica negli orari indicati, che e-distribuzione – grazie a bypass da altre linee – ha circoscritto a un gruppo estremamente ristretto di utenze al fine di diminuire i disagi. I clienti saranno informati attraverso affissioni nelle zone interessate: