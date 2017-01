Temerari del volo: zipline per beneficenza all’Alpe Segletta

Zipline all'Alpe Segletta

Torna il cimento invernale di Zipline. I temerari del volo in costume si raduneranno, domenica 22 gennaio all’alpe Segletta (in provincia di Verbania Cusio Ossola) per la seconda edizione dell’atteso appuntamento.

Quest’anno la giornata si arricchisce di un’importante valenza sociale: per ogni volo, infatti, 2 euro saranno devoluti in beneficenza all’associazione “A.Ma.Me.mi”, Onlus con sede a Cambiasca che dedica le sue attività ai bambini affetti da malattie metaboliche ereditarie.

«Un modo per legare ancora di più Zipline al nostro territorio – spiega Paola Baggini, uno dei soci di Zipline – coniugando sport, divertimento e solidarietà».

La penultima domenica del mese, a partire dalle 11, i più coraggiosi potranno dunque sfidare le rigide temperature invernali. Tre le varianti previste per il lancio con la fune dalle alture di Aurano: in costume il cimentista goliardico (5 euro), in pantaloni e t-shirt quello coraggioso (10 euro), vestito normalmente il cimentista freddoloso (20 euro).

Previsti premi per le diverse categorie, musica con il dj Nico e pranzo, vin brulé e merende per tutti al bar e ristorante “La Batùa”, dove farà il suo esordio il nuovo gestore, Vania Masieri.

«Zipline è una realtà in costante crescita, siamo soddisfatti, ma non ci accontentiamo dei risultati ottenuti sin qui. Per questo nel corso del 2017 realizzeremo iniziative per coinvolgere ancor di più residenti del Vco e turisti provenienti dalle altre aree del Paese».

Regolamento e premi del cimento invernale su: www.lagomaggiorezipline.it.