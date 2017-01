Tenta la truffa nonostante la sorveglianza speciale, riarrestato

Esce dal comune dove ha l’obbligo di dimora per tentare una truffa ma la vittima lo denuncia immediatamente alla Polizia e il 30enne viene arrestato e condannato ad 8 mesi di detenzione. Nella giornata di ieri, lunedì, un uomo si è presentato al commissariato di Legnano raccontando di essere stato vittima di un tentativo di estorsione.

Gli approfondimenti investigativi messi in atto dagli agenti hanno consentito di verificare che non si trattava di estorsione ma di una truffa, per la quale è in corso un’indagine. Nel corso degli accertamenti però, è emerso che a Legnano era presente il trentenne che era stato colpito dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ad Inveruno, una vecchia conoscenza degli agenti legnanesi.

La misura in atto non consentiva al soggetto di spostarsi dal comune di residenza, pertanto, visto anche il contesto investigativo nel quale è emersa la violazione, è stato tratto in arresto.

L’udienza di questa mattina, martedì, si è conclusa con un patteggiamento con condanna ad 8 mesi di reclusione ed il ripristino della misura della Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, accompagnata dall’obbligo di firma presso la stazione dei carabinieri competente.