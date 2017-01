Tetto in fiamme a Castano

Le fiammo nel pomeriggio di sabato 30 gennaio

Vigili del fuoco varesini impegnati appena al di là del confine provinciale, per un incendio al tetto di una villetta a Castano Primo.

(foto d’archivio)

L’allarme è scattato intorno alle 15, in via Friuli, in una zona residenziale di villette. Il comando di Varese ha inviato sul posto un’autopompa da Busto Arsizio, in supporto a autopompa, autoscala e autobotte inviate dal Comando di Milano, dal distaccamento di Legnano e da quello volontari di Inveruno.

Le fiamme hanno intaccato non solo il tetto, ma anche l’interno dell’abitazione. Non si registrano interventi del 118.