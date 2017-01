The Zen Circus, le date del tour

The Zen Circus

Dopo lo straordinario successo della prima parte del tour invernale, venti date tutte SOLD OUT per un totale di 15.000 biglietti venduti, The Zen Circus annuncia nuovi concerti in tutta Italia: dal 9 febbraio continuerà a presentare, con l’energico live che l’ha reso famoso, il suo ultimo disco “LA TERZA GUERRA MONDIALE”. Dato il tutto esaurito al TPO di Bologna lo scorso 28 ottobre e il boom delle prevendite, a Bologna è prevista una doppia data al LOCOMOTIV, il 18 e il 19 febbraio.

“LA TERZA GUERRA MONDIALE” TOUR – NUOVE DATE

09 feb – Siena – Teatro dei Rinnovati

16 feb – Putignano (BA) – Carnevale di Putignano

17 feb – Napoli – Duel Beat

18 feb – Bologna – Locomotiv

19 feb – Bologna – Locomotiv

24 feb – Bergamo – Druso

25 feb – Alessandria – Laboratorio sociale

10 mar – Pistoia – H2NO

24 mar – Brescia – Latteria Molloy

25 mar – Modena – Off

30 mar – Lugano – Studio Foce

31 mar – Legnano (MI) – Land of freedoom

08 apr – Padova – Pedro

16 apr – Cesena – Vidia

21 apr – Parma – Campus Industry Music

22 apr – Arezzo – Karemaski