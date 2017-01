Torba e Casalzuigno a lume di candela per San Valentino

Fondo Ambiente Italiano offre la possibilità di trascorrere San Valentino, la festa degli innamorati, circondati dalla bellezza e immersi nel romanticismo. Dalle ore 19 alle 23 il Monastero di Torba a Gornate Olona e Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, beni in provincia di Varese, propongono visite speciali, giochi e cene a lume di candela per condividere con l’amato il piacere dell’arte e della storia.

Per le coppie più romantiche Villa Della Porta Bozzolo ospita Nobili sentimenti con visite in notturna tra le sale settecentesche affrescate del bene, teatro della storia d’amore tra la contessa Isabella Giulini e Gian Angelo III Della Porta, che in occasione delle nozze commissionarono la progettazione del parco in declivio caratteristico della villa. Il giardino, le terrazze e la scalinata verranno illuminati dalle luci delle candele, che renderanno ancora più suggestiva la serata.

Agli innamorati più spiritosi e audaci è, invece, rivolta l’iniziativa Un amore che fa storia al Monastero di Torba con una caccia al tesoro romantica in cui le coppie saranno invitate a compiere un percorso a tappe alla ricerca di curiosità e dettagli sulla storia millenaria del bene, nato come avamposto militare dei Longobardi e diventato in seguito oasi di preghiera per le monache.

Al termine delle attività sarà possibile gustare un’elegante cena a cura dei ristoranti “La Cucina di Casa” a Villa Della Porta Bozzolo e “La Cucina del Sole” al Monastero di Torba. Per i menu completi: www.fondoambiente.it

Giorno e orario: martedì 14 febbraio 2017, dalle ore 19 alle 23

Villa Della Porta Bozzolo – Nobili sentimenti

Visita: Intero: € 15; Iscritti FAI: € 7 – Visita e cena: Intero: € 65; Iscritti FAI: € 55

Per informazioni e prenotazioni: 328/8377206; faibozzolo@fondoambiente.it

Monastero di Torba – Un amore che fa storia

Percorso: Intero: € 10; Iscritti FAI: € 4 – Percorso e cena: Intero: € 48; Iscritti FAI: € 40

Per informazioni e prenotazioni: 328/8377206; faitorba@fondoambiente.it