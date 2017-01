Torna “Il caffè degli Alpini”

Foto varie

Forte del crescente riscontro di pubblico ottenuto in questi anni, torna con la quinta edizione “Il Caffè degli Alpini“, ciclo di incontri dedicato a temi di forte attualità.

Un calendario vario e e interessante che si apre sabato 21 gennaio alle 17.30 con un incontro sul tema “La guerra di ieri e di oggi”.

“Un tempo chi partiva per la guerra viveva in un Mondo a parte, sconosciuto e distante da coloro che non ci partecipavano – spiegano gli organizzatori – Oggi le nuove tecnologie, i social e la comunicazione globale abbattono molte barriere. Ma in che misura i soldati possono davvero dirsi “più vicini”?”.

A rispondere sarà monsignor Bruno Fasani, prete, alpino e giornalista scomodo.

Al termine dell’incontro il gruppo Alpini Varese sarà lieto di offrire ovviamente un caffè o un aperitivo.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e si terranno presso la sede degli Alpini, via degli Alpini, 1 a Varese.