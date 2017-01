Torneo invernale di calcio a 5 per i pulcini

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

La società Amor sportiva di Saronno, in collaborazione con il Settore Giovanile Scolastico del Comitato regionale lombardo, organizza un torneo invernale di calcio a 5 riservato alle categorie Pulcini 2006 e 2007 nell’ambito della WinterCup che, a livello regionale, coinvolge tutte le Società di calcio della Lombardia anche per la categoria Esordienti

OBIETTIVI

Sensibilizzazione alla pratica del calcio a 5 nell’ambito dell’attività di base

Formazione di giocatori, allenatori e dirigenti dal punto di vista tecnico e regolamentare

Divertimento e socializzazione tra bambini, allenatori, accompagnatori e genitori delle diverse società partecipanti

PERIODO E LUOGHI DI SVOLGIMENTO

La manifestazione prenderà il via Sabato 21/1/17 alle ore 16.00 con la presentazione ufficiale, con le necessarie istruzioni per bambini, allenatori e dirigenti, prove di gioco, per le varie squadre, direttamente sul campo. Il torneo si svolgerà le domeniche 22/1 e 5/2 per i 2006, e le domeniche 29/1 e 12/2 per i 2007 dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 18.30.La sede di gioco è la Palestra della scuola Aldo Moro di Saronno, in viale Santuario (palestra al coperto con pavimentazione in parquet, con ampie gradinate e servizi igienici per accompagnatori e pubblico)

FORMULA DEL TORNEO

Saranno presenti 12 squadre per entrambe le categorie. Le squadre, di ogni singola categoria,verranno divise in due gironi da 6 all’italiana, disputando 5 partite cadauna da 10 minuti per tempo. .Ogni girone sarà interamente sviluppato e concluso in un’unica domenica.Non sarà redatta una classifica nel rispetto, non solo della regolamentazione federale per la categorie pulcini, ma soprattutto, al fine di perseguire gli obbiettivi esposti in precedenza.

SOCIETA’ PARTECIPANTI

Prenderanno parte alla Winter Cup le società:

Amor sportiva Saronno, Cogliatese, Esperia Lomazzo, Gerenzanese, Osl garbagnate, Oratorio Lainate, Pro Juventute, Rovellese, Speranza Primule Garbagnate, S.V. Turate

In relazione alle squadre partecipanti ed a tutte le persone al seguito dei bambini, è prevista la presenza di almeno 500 persone nel corso del torneo.

INFORMAZIONI WINTER CUP C5

Giordano Melosi – direttore generale Amor Sportiva Saronno- tel. 3474617707