Tra legno e acqua: le barche d’epoca approdano al Borgo di Mustonate

Per chi ama le barche d’epoca, professionisti o semplici appassionati che siano, il convegno “Tra legno e acqua” è diventato un appuntamento imperdibile. Sabato 28 gennaio l’AVEV (Associazione Vele d’Epoca Verbano) al Borgo di Mustonate sulle sponde del lago di Varese il convegno riunirà un team di esperti che esporranno le ultime novità sul tema. Tra i relatori Stefano Medas, massimo esperto in archeologia subacquea, i giornalisti Paolo Maccione e Giovanni Panella, il direttore del Museo della Marineria di Cesenatico Davide Gnola, lo yacht designer Andrea Rossi e i professionisti del settore Alfio Lavazza, Roberto Cecconi, Emiliano Parenti, Enrico Zaccagni e Gino Ciriaci che descriveranno l’arte del restauro. L’iscrizione on-line, aperta a tutti, comprenderà anche i momenti di convivio con pranzo al tavolo.

I PROFESSIONISTI E I CANTIERI I VERI PROTAGONISTI

Come sempre l’argomento che più attrae l’attenzione sono le barche che tornano al loro splendore. Quale modo migliore dunque per poterle capire se non farsene spiegare i segreti da chi, materialmente, progetta ed esegue i restauri? Enrico Zaccagni e Emiliano Parenti ci illustreranno la rinascita di uno splendido cutter aurico del 1910: Marga. Il motore delle barche a vela sono le vele e gli alberi cosi lineari ed esili ed altrettanto complessi da progettare e costruire, sarà Alfio Lavazza, titolare dell’omonimo cantiere sul Lago Maggiore, a spiegarci come prende vita un albero. I gozzi a vela latina, da alcuni anni tornati alla ribalta della cronaca delle regate, vessillo della nostra cultura mediterranea sono sempre di più oggetto di appassionati, Roberto Cecconi, specializzato in questi restauri racconterà come anche i piccoli gozzi da pesca possano oggi tornare ad essere protagonisti nelle regate. Infine Gino Ciriaci, architetto nautico e perito, punterà il dito sul “marcio” dei restauri, dove e come affrontarli.

SCRITTORI E GIORNALISTI RACCONTANO LA STORIA

Paolo Maccione e Giuseppe Panella, due fra le più prestigiose penne in ambito di imbarcazioni d’epoca e cultura nautica, presenteranno il video racconto della partecipazione italiana al Festival Internazionale di Brest, il più grande al mondo, raccontando la loro esperienza in prima persona e presentando i prossimi appuntamenti europei. Come ogni edizione il Convegno sarà palcoscenico per la presentazione di nuovi testi sulla materia. Andrea Rossi presenterà in anteprima il lavoro sulla storia della classe 5.5 e Stefano Medas, esperto archeologo subacqueo e docente di storia della navigazione, presenterà il suo ultimo lavoro il romanzo storico Rex Iuba, un’avventura nell’Atlantico ai tempi di Augusto.

ARTE E CULTURA

Sarà Davide Gnola, direttore del “pluridecorato” museo della Marineria di Cesenatico a spiegare come potersi districare tra la borbonica burocrazia italiana e le scorciatoie delle amministrazioni locali per poter riqualificare i luoghi abbandonati delle nostre acque. Le darsene, le golene e i vecchi porti commerciali, colmi di storia possono tornare a nuova vita divenendo opportunità turistiche e salvando un patrimonio in estinzione. A deliziare gli occhi dei partecipanti saranno gli scatti di Marco Trainotti, fotografo di scafi d’epoca e Emanuela Tenti, pittrice, acquerellista, che con i suoi vividi colori immortala i momenti magici delle più belle e caratteristiche barche storiche del nostro Paese.

IL PROGRAMMA

Dalle ore 9.00… colazione e perfezionamento iscrizione

9,30 Apertura Lavori – Giuseppe Armocida – Alessandro Corti

10,00 5.5 S.I.: il libro – Andrea Rossi

10,30 Il mondo degli scafi sommersi – Stefano Medas

coffee break

11,30 ll restauro di un Gozzo – Roberto Cecconi

12,00 Ricordando Brest 2016 – Giovanni Panella; Paolo Maccione

aperitivo e pranzo al tavolo

14.30 Il mercato delle barche d’epoca – Enrico Zaccagni

15.00 Rinascita di un cutter aurico: Marga 1910 – Emiliano Parenti

coffee break

16,00 Gli alberi in legno – Alfio Lavazza

16,30 Darsene, porti e golene: una nuova vita – Davide Gnola

17,00 Restauro? Quale restauro – Gino Ciriaci

17.30 Chiusura lavori

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI