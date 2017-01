Tra Putin e Trump, una serata per capire i “populismi in ascesa”

circolo gagarin

Una chiacchierata al Circolo Gagarin per capire l’evoluzione della politica occidentale in un momento di grande cambiamento: il 20 gennaio 2017 con la cerimonia d’insediamento nella Casa Bianca, Donald Trump diverrà il 45esimo Presidente degli Stati Uniti e con lui, vengono ad aprirsi nuovi scenari che si collegano alle politiche della Russia di Putin, mentre i partiti “anti-sistema” sono sempre più forti in Europa.

E’ proprio da questa considerazione che il circolo di via Galvani organizza per giovedì 12 gennaio a partire dalle 21 l’incontro “Populismi in ascesa: tra Putin e Trump”.

Ospiti della serata saranno Daniele Angrisani, fondatore di Elezioni USA 2016, pagina Facebook nata nell’agosto del 2015 per seguire day by day la campagna elettorale delle elezioni americane 2016 a partire dal primo faccia a faccia tra i candidati delle primarie e Anna Zafesova, giornalista russa che dal 1992 scrive per La Stampa. Modera l’incontro Alessandro Leonardi, collaboratore per L’Undici.

L’ingresso è gratuito ma riservato ai soci Arci. È possibile presentare la domanda di adesione ad Arci all’ingresso del Circolo compilando l’apposito modulo e versando la quota associativa di 10€. La tessera rilasciata ha validità fino al 30 settembre 2017. Tutte le informazioni sono disponibili cliccando qui.