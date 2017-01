Tre giorni magici, tra fiabe e racconti

Foto varie

Si apre domani, venerdì 13 gennaio la rassegna “Aspettando il Pontemagico, Lavena Ponte Tresa in Fiaba“, tre giorni di appuntamenti dedicati al racconto e alla fiaba organizzati dall’Assessorato alla cultura in collaborazione con la Biblioteca comunale.

La rassegna si apre domani sera in Sala civica con una narrazione di Betty Colombo della fiaba di Sharazade, a cui seguirà una chiacchierata con i presenti sul senso della lettura e sulle sue valenze pedagogiche e sociali.

Alla conclusione della serata, indicata per un pubblico adulto, verranno inoltre aperte le iscrizioni per un corso di lettura ad alta voce, con Betty, corso completamente gratuito per un massimo di 15 partecipanti.

Sabato 14 gennaio, alla Sala polivalente di via Colombo, alle 16.30, ci sarà “Il Pifferaio magico”, spettacolo teatrale per bambini dai 4 anni a cura della Compagnia teatrale “Lavori in corso”. Uno spettacolo divertente e interattivo, dove l’attore che narra la storia interagisce con il pubblico e i bambini diventano parte dello spettacolo.

Domenica 15 doppio appuntamento in Biblioteca con due letture animate, sempre a cura del Teatro Lavori in corso.

Alle 15, per bambini dai 5 anni “Non mangiate Cenerentola“: nella classe della fata cattiva gli alunni imparano ad avvelenare le mele rosse e le ricette per cucinare i bambini. Cenerentola, i porcellini e i buoni delle fiabe correranno al riparo.

Alle 16.30 altra fiaba animata. “Rivogliamo Biancaneve”, consigliata per bambini a partire dai 6 anni. Una lettura della più classica delle fiabe raccontata da un altro punto di vista: quel babbeo del Principe azzurro ha sposato Biancaneve e i sette nani vanno in crisi.

Tutti gli appuntamenti della rassegna teatrale sono ad ingresso gratuito.